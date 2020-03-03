Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu
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Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpeği tarafından bulundu.

03.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:16
Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu

'nun ilçesinde dün kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpeği tarafından bulundu.

İlçeye bağlı köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan Erdoğan Kadik'in (43) geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Gece boyunca yapılan arama çalışmalarında iz takip köpeği "Füme" kullanıldı.

Kayıp kişinin kıyafetlerinin koklatıldığı "Füme", Kadik'i ormanlık alanda buldu.

Soğuktan donmamak için gece boyunca ormanlık alanda yürüdüğü öğrenilen Kadik'e, jandarma ekiplerince ilk yardım yapılarak su ve yiyecek verildi.

Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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