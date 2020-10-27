Kastamonu'da kaybolan kadının çantasına ulaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane toplamak için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının çantası bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane toplamak için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının çantası bulundu.

İlçeye bağlı Beldeğirmen köyünde cumartesi günü kestane toplamak için evinden çıkan Ümmühan Göçmen'i (83) arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, köyün ormanlık alanında Göçmen'in kestaneleri koymak için yanında götürdüğü çantayı buldu.

Yaşlı kadını arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle sona erdi. Çalışmalar yarın yeniden başlatılacak.

Beldeğirmen köyündeki evinden cumartesi günü kestane toplamak için ayrılan Göçmen'in bulunması jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor