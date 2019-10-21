Kastamonu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

21.10.2019 23:26

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki gündür haber alınamayan 76 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.



Kese köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası Fethiye Şenel, önceki gün evden ayrıldı.

Şenel'in dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile drone da kullanılıyor.

Kaynak: AA