Kastamonu'da kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu - Haberler
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Kastamonu'da kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu

Kastamonu'da kaybolan 6 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaybolan 6 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

Konukça köyünde M.K, 112 ihbar hattını arayarak altı 6 büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu, yaptığı aramalara rağmen hayvanları bulamadığını söyledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma devriyesi bölgede arama yaptı.

Aramada 7 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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