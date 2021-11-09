Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu - Haberler
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Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan engelli kadın, ekipler tarafından 5 saat sonra bulundu.

KÜRE, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan engelli kadın, ekipler tarafından 5 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyü Abut Mahallesi'nde yaşayan engelli Sevim Görenek, dün saat 14.00 sıralarında yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı. Yaklaşık 5 saat geçmesine rağmen evine dönmeyen Görenek'i merak eden yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, UMKE, AFAD, iz takip köpek timi olmak üzere toplam 38 personel ile arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, kayıp vatandaş evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta ekipler tarafından bulundu. Engelli vatandaş UMKE ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Küre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görenek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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