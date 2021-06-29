Kastamonu'da kaybolan çocuğu bulan polisler, kahvaltı için aldıkları poğaçayı onunla paylaştı
Kastamonu'da kaybolan çocuğu bulan polis ekipleri, kahvaltı için aldıkları poğaçayı çocukla paylaştı.
Kastamonu'da kaybolan çocuğu bulan polis ekipleri, kahvaltı için aldıkları poğaçayı çocukla paylaştı.
Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yabancı uyruklu bir çocuğun kaybolduğu bilgisinin ulaştığı belirtildi.
Çocuğun trafik ekipleri tarafından bulunduğu aktarılan açıklamada, polis ekiplerinin kahvaltılarını çocukla paylaştığı aktarıldı.
Açıklamada, çocuğun ailesine teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu