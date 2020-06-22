Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası ormanda bulundu
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Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası ormanda bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası ormanda bulundu
22.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Avlacık köyünde yaşayan alzaymır hastası Hafise Yaran'dan dün haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen özel ekip, iz takip ve arama kurtarma köpeklerinden yararlanarak kayıp kadını aramaya başladı.

Yaklaşık 8 saatlik aramanın ardından kayıp kadın, gece yarısı evinden 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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