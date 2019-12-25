Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.
Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası Kemal Vural (60), sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Vural'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.