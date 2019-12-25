Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
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Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

25.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:58
Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı

'nun ilçesinde kendisinden alınamayan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası (60), sabah saatlerinde evden ayrıldı.


Vural'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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