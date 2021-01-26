Kastamonu'da kayak tesisleriyle ilgili hıfzıssıhha kararı
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Kastamonu'da kayak tesisleriyle ilgili hıfzıssıhha kararı

26.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:38
Kastamonu'da kayak tesisleriyle ilgili hıfzıssıhha kararı

Kastamonu'da kayak otellerinde telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için bekleme alanı düzenlenmesine karar verildi.

Kastamonu'da kayak otellerinde telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için bekleme alanı düzenlenmesine karar verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kayak otelleri ve tesislerinde alınacak önlemlerle ilgili toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplantıda telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Tesislerde insanların topluca bir araya gelmesinin önüne geçecek tedbirlerin alınması yönünde kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına, bu doğrultuda parti, eğlence gibi etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Konaklama tesisleri için açık alanlar da dahil olmak üzere getirilen restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmemesi yönündeki kuralın kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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