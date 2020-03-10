Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Haber
Kastamonu, kavga, Daday, Güncel

Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

10.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:50
Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Daday ilçe merkezinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada Eyüp Yeni (31), kalbinden bıçaklandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Dilek Yaman Müslüm Gürses Haluk Bilginer Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:00:59. #1.14#