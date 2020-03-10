Kastamonu'da kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü Kastamonu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Daday ilçe merkezinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada Eyüp Yeni (31), kalbinden bıçaklandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA