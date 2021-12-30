Kastamonu'da karla mücadelede 8 bin 546 kilometre yol açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 813 köyün yolu İl Özel İdare ekipleri tarafından açıldı.

Karadeniz kıyıları ve Küre Dağları çevresinde yoğun şekilde etkili olan kar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yollarda yaşanan sorunlar nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 813 köy yolu açıldı.

Bin 54 köy ve 2 bin 583 mahalle ile toplamda 3 bin 637 yerleşim yeri bulunan Kastamonu'da İl Özel İdare ekipleri bir hafta içinde 8 bin 546 kilometre yolu trafiğe açtı.

Ekipler, 14 kar bıçaklı kamyon, 4 treyler, 3 akaryakıt tankeri, 37 greyder, 9 dozer, 23 yükleyici, 17 küçük kepçe ve 4 kar püskürtücü rotatif ile karla mücadele çalışması yapıyor.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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