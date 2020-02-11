Kastamonu'da karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

11.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:43

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, Küre Dağları Milli Parkı'nı beyaza bürüdü.

Küre Dağları Milli Parkı'nda çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanmasını fırsat bilen vatandaş ve fotoğraf tutkunları, bu manzarayı görüntülemek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Öte yandan kar nedeniyle Küre ilçesindeki ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA