Kastamonu'da karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor
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Kastamonu'da karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, Küre Dağları Milli Parkı'nı beyaza bürüdü.

11.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:43
Kastamonu'da karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

'da etkili olan kar yağışı, Dağları Milli Parkı'nı beyaza bürüdü.

Küre Dağları Milli Parkı'nda çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanmasını fırsat bilen vatandaş ve fotoğraf tutkunları, bu manzarayı görüntülemek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Öte yandan kar nedeniyle Küre ilçesindeki ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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