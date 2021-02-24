Kastamonu'da karla kaplı dere yatağına düşen karacayı tır sürücüsü kurtardı

Kastamonu'da dere yatağındaki kara saplanan karacayı tır sürücüsü kurtardı.

Kastamonu İl Özel İdaresinde görevli İrfan Sürgit, Bozkurt ilçesinin Yaralıgöz mevkisinde, yoldaki araçlardan kaçmaya çalışan karacanın dere yatağına düştüğünü fark etti.

Kullandığı tırı durdurarak, beline kadar gelen kara aldırmadan dere yatağına giren Sürgit, karacayı boynuzlarından tutarak kurtarıp, doğal ortamına bıraktı.

İrfan Sürgit, karacanın karda saplandığı yerden çıkmaya çalıştığını ama başaramadığını görünce yardım etmek istediğini belirterek, "Yanına güçlükle indim, hiç karşı koymadı. Boynuzlarından tutup zor olsa da kardan kurtardım. İnerken çalılar elimizi, ayağımızı yırtsa da zahmetin önemi yok. Bu güzel hayvan kurtuldu ya bu bize yeter." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor