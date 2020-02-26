Kastamonu'da karın ulaşıma kapattığı 39 köy yolu açıldı

26.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:26

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolundan 39'u açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek kesimlerde dünden bu yana etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu yollardan 39'unda yeniden ulaşım sağlandı.

Diğer 6 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce yapılan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA