Kastamonu'da kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Kastamonu'da dün, kardeşi Ömer Eymür'ü tabancayla öldürüp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Fikret Eymür'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Fikret Eymür, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Boğdam köyünde emekli öğretmen Ömer Eymür ile kardeşi Fikret Eymür arasında tartışma çıkmış, kardeşini tabanca ile vurduktan sonra kaçtığı öne sürülen Fikret Eymür jandarma tarafından suç aleti silahla yakalanmıştı.

Kaynak: AA