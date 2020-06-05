Kastamonu'da kardeşi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü
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Kastamonu'da kardeşi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kardeşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kardeşi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü
05.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 01:03

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kardeşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Boğdam köyünde, emekli öğretmen Ömer E. ile kardeşi Fikret E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret E, Ömer E'ye tabanca ile ateş etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Fikret E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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