Kastamonu'da kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü Kastamonu'nun Araç ilçesinde kardeşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kardeşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Boğdam köyünde emekli öğretmen Ömer E. ile kardeşi Fikret E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret E. ağabeyine tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların haber vermesinin ardından gelen sağlık ekipleri, Ömer E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, Fikret E'yi Sarpun köyü yakınlarında suç aleti silahla yakaladı.

Kaynak: AA