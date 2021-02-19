Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

19.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:50
Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bayıralan köyünde görme kaybı ve baygınlık geçiren 80 yaşındaki Müyesser Salcıoğlu'nun ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

İnebolu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Salcıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:53:08. #1.14#
title