Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı

18.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Kabalarsökü köyünde rahatsızlanan 2 yaşındaki Elif Beyza Uğur'un ailesi, ekiplerden yardım istedi.

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. Ekipler Elif'i alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Elif Beyza Uğur, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Kardan yolu kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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