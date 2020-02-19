Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, annesi tedavi altına alındı.

19.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:28
Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, annesi tedavi altına alındı.

Kastamonu merkeze bağlı Bük köyünde yaşayan Seher Özmen (80) ve kızı Gülten Özmen'den (55) alamayan yakınları, eve gitti.

İçeri girdiklerinde Seher ve Gülten Özmen'i baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Gülten Özmen'in hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri anne Seher Özmen'i Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anne Özmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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