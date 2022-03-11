Kastamonu'da karayoluna çığ düştü, yol ulaşıma kapandı - Haberler

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Kastamonu'da karayoluna çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da karayoluna çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu- Çatalzeytin karayolu üzerine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.

Çatalzeytin- Kastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol bir süreliğine çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için kar kürüme ve temizleme çalışması başlattı. Görevliler, tek şeridin açılabildiği, yolda zincirsiz ve ağır tonajlı araçlar için Çatalzeytin'den hem Kastamonu istikametine hem de Abana istikametine geçişin kapatıldığını aktardı. - KASTAMONU

Kastamonu'da karayoluna çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'da karayoluna çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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