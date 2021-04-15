Kastamonu'da karantinada olması gerekirken bankaya giden kişiye idari ceza uygulandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, para çekmek için gittiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, yeni tip koronaviris (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan kişiye idari ceza uygulandı.