Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi
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Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi

Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.

Temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden 71 yaşındaki M.D, bankaya girmek istedi.

Banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edilen M.D, AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.

M.D. hakkında para cezası da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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