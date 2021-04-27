Kastamonu'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
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Kastamonu'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.

Kastamonu'da bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.

Temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden D.K, işlem için bir bankaya girmek istedi.

Banka görevlilerinin yaptığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, karantinada olması gerektiği tespit edilen D.K, içeri alınmadı. Haber verilmesi üzerine bankaya gelen AFAD ekiplerince alınan D.K, Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.

D.K. hakkında para cezası da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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