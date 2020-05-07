Kastamonu'da karaca ilçe merkezine indi

Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezine inen karacanın sokakta dolaşması kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezine inen karacanın sokakta dolaşması kameraya yansıdı.

İlçede, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı.

Cadde ve sokaklardaki sakinliği fırsat bilen bir karaca, Aşağıpınar mevkisinde yemek bulmak için dükkanların önündeki çöpleri karıştırdı.

Çevredekiler tarafından görüntülenen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA