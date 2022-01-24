Kastamonu'da kara saplanan kamyon jandarmanın desteğiyle kurtarıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kara saplanan gıda yüklü kamyon jandarma ekibinin destek verdiği çalışmayla kurtarıldı.
İNEBOLU, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kara saplanan gıda yüklü kamyon jandarma ekibinin destek verdiği çalışmayla kurtarıldı.
Abana-İnebolu kara yolunun Yakaboyu köyü mevkisinde Emre Teken'in kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı.
Aracını kendi imkanlarıyla yola çıkaramayan Teken, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, kamyonun etrafında biriken karı temizleyerek aracın kurtarılmasını sağladı.
Teken, mağduriyetini giderek ve aracını kurtaran jandarma personeline teşekkür etti.