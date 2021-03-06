Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

06.03.2021 23:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:23

Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı.

Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU - Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Ayrıca yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisinde etkili olduğu güzergahta araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekiyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler, Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda yolun takip edilebilmesi için çizilen yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istediler.

Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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