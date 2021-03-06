Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı.

Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU - Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Ayrıca yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerinde Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisinde etkili olduğu güzergahta araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekiyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler, Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda yolun takip edilebilmesi için çizilen yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU