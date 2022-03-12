Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler

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Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor. Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri, kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi. Ayrıca kar yağışı, il merkezinde de zaman zaman etkisini gösteriyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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