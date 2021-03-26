Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu kent merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

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Kastamonu kent merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentin, Çankırı ve Ankara ile ulaşımını sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede zaman zaman görülen sis de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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