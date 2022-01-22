Kastamonu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksıyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksıyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.
D-100 kara yolunun Yazıçam mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı. Yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, güzergahta birçok hasarlı kaza meydana geldi.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Zincirsiz araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.
Sürekli çalışma yapılarak açık kalması sağlanan yoldan ağır tonajlı araçların dışındakilere geçiş izni veriliyor.
Tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçlar, uygun park alanlarında bekletiliyor.