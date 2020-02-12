Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

12.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:02

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezi, Daday, Devrekani, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA