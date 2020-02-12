Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.

12.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:02
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.


Kastamonu İl , yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezi, , Devrekani, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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