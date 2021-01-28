Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

28.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:20
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar, merkezde sabah etkisini yitirdi.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Tosya ilçesinde 7 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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