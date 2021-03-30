Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 13 köyde ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kentin, Çankırı ve Ankara ile ulaşımını sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde kar yağışı ve zaman zaman görülen sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı zorlaştırıyor.

Taşköprü'de 5, Tosya'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu