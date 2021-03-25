Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

25.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:36
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tomruk yüklü tır kaydı, trafik bir süreliğine durdu.

Cide-Kastamonu karayolunun 20 kilometresinde yoğun kar yağışı ve sis, trafiği olumsuz etkiledi. Tomruk yüklü tır, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole kaydı. Kayan tır nedeniyle Cide-Kastamonu karayolunda trafik bir süreliğine durdu.

Ayrıca yoğun kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin zincir kullanmaları istendi. Ayrıca Cide'nin Loç Vadisi bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülürken, merkezde 13, Ağlı'da 4, Araç'ta 8, Azdavay'da 3, Cide'de 7, Çatalzeytin'de 3, İhsangazi'de 5, İnebolu'da 15, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 7, Şenpazar'da 5, Taşköprü'de 2 ve Tosya'da 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ömer Çelik İhsan Yavuz Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:48:17. #1.14#
title