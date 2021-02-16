Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

16.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:50
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun Abana ve Tosya ilçelerindeki kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Abana ve Tosya ilçelerindeki kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hafta başından bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Abana ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, mahalle ve köylerde ise bir metreye ulaştı.

İlçeye ve yakın ilçelere enerji veren yüksek gerilim hatlarındaki kopmalar nedeniyle birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı. 18 saatin ardından hatlardaki arızaların giderilmesiyle elektrik yeniden verildi.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı sonrası beyaza bürünen doğada ise güzel görüntüler oluştu.

Tosya ilçesinde de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Tosya Kaymakamlığı ile Belediyenin kar ile mücadele ekipleri, şehir merkezinde ve köy yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun ilçe sınırları içerisinde kalan bölümlerinde ulaşımın aksamaması için Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri, yanlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulunması konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri temizleme ve yol kontrolü çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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