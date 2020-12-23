Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

23.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:06
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in yüksek rakımlı bölgeleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in yüksek rakımlı bölgeleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Üç ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru yoğunlaşıyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinden de düşüş yaşandı.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı rampa ve virajlı noktaları tuzladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ryan Babel Burak Yılmaz Mbwana Samatta Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:10:29. #1.14#
title