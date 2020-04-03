Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
03.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:58
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze bağlı Kadıdağı, Devrekani-Abana kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık mevkileri ile Kastamonu Devrekani arasındaki Oyrak mevkisinde kar, aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Devrekani ve Seydiler ilçe merkezlerinde de zaman zaman kar yağışı görülüyor.
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 90 santimetre ölçüldü.
Kaynak: AA