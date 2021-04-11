Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı, öğleden sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları, İl Özel İdare ve trafik ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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