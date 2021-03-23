Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu