Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

19.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:42
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinden Abana'da kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinden Abana'da kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek rakımlı köylerinden Akçam, Elmaçukuru ve Yemeni köyleri ile merkeze bağlı bazı mahalleler karın ardından beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Hacıveli-Arpalıkbaşı grup köy yolunun yüksek noktalarında kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçları kontrolden çıkarak kara saplanan sürücüler, uzun uğraşlar sonucunda yoluna devam edebildi.

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, AA muhabirine, hasretle bekledikleri kar yağışına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yağacaktı, yağmayacaktı derken karla buluştuklarını dile getiren Eker, "İnşallah bu yağışlar köyümüze, ilçemize ve bölgemize bereketli olur. Bu sene kış olacak, olmayacak derken çok şükür kar yağışı başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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