Kastamonu'da kar yağışı
Haberler » Güncel » Kastamonu'da kar yağışı - Haber

Kastamonu'da kar yağışı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.

09.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:52
Kastamonu'da kar yağışı

'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar, beyaz örtüyle birlikte farklı bir güzellik sundu.


Vatandaşlar ve fotoğrafseverler kar sonrası oluşan manzaraları fotoğrafladı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kar yağışı hafta boyunca sürecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler