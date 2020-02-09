Kastamonu'da kar yağışı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.
Kent merkezinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar, beyaz örtüyle birlikte farklı bir güzellik sundu.
Vatandaşlar ve fotoğrafseverler kar sonrası oluşan manzaraları fotoğrafladı.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kar yağışı hafta boyunca sürecek.