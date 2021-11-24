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Kastamonu'da kar ve sis etkili oluyor

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kar ve sis etkili oluyor

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor.

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde Kar ve sis etkili oluyor.

Kar yağışı, Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaştı.

Kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle de görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, kar yağışıyla ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı, sisin ormanlık alanda oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülendi.

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