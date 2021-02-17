Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı
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Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

17.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:18
Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Günvakti köyünde rahatsızlanan 73 yaşındaki Hüseyin Eğri, ekiplerden yardım istedi.

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. Ekipler Egri'yi alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Eğri, Bozkurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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