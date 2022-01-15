Son dakika haberi... KASTAMONU - Kar nedeniyle yolda kalanlara jandarma yardım ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.

İl genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına kış lastiği ve zinciri bulunmaması nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücülere Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Jandarma ve kara yolu ekipleri, Kastamonu-Ankara, Kastamonu-Sinop ve Kastamonu-Karabük kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin zincir takmalarına yardım etti. Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken araçları iterek yardım eden jandarmalar, mahsur kalan vatandaşlara da sıcak içecekler ve yiyecek ikramında bulundu.

Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin de yoğun kar mücadelesi verdiği bölgede, hafta sonu tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı Kayak Merkezine gitmeye çalışan ve zincirsiz yola çıkan araçlara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri yardım etti.