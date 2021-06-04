Kastamonu'da kar nedeniyle yıkılan sera çocuklar toprakla buluşsun diye yeniden yapıldı

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle hasar gören anaokulu bahçesindeki sera, yeniden eski haline getirildi.

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle hasar gören anaokulu bahçesindeki sera, yeniden eski haline getirildi.

Çatalzeytin Anaokulu'nun bahçesinde bulunan ve öğrencilerin tarımsal üretim hakkında fikir sahibi olması için çeşitli sebzeler yetiştirilen sera, şubat ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle çökmüştü.

Anaokulu öğrencilerinin yeniden toprakla buluşturulması için sera, Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Enis Kırıştı, AA muhabirine, öğrencilerin doğayla ve yaşamla iç içe olmalarını önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerde bitki sevgisi geliştirmek, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla seramız yeniden işler hale getirildiğini belirten Kırıştı, "Anaokulu müdür vekilimiz Gülşah Büyükoral koordinesinde okul öncesi öğretmenlerimiz Gülsevcan Kaya, Merve Betül Saklan ve Büşra İlhan, öğrencileri ile seranın ekim dikim işlemlerini gerçekleştirdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor