Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Kastamonu'da il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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