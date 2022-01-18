Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya iş makinesiyle ulaşıldı - Haberler
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Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya iş makinesiyle ulaşıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya iş makinesiyle ulaşıldı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hasta, İl Özel İdare ve sağlık ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hasta, İl Özel İdare ve sağlık ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaktaki Bakacak köyünde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sorunları bulunan 95 yaşındaki Mustafa Özer'in yakınları 112'yi aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca İl Özel İdare ekiplerine haber verildi.

İl Özel İdare personeli iş makinesi operatörü Şaban Kürekçi ve Yasin Siviş, yaklaşık 3 saat süren mücadele sonucu köye ulaştı. Ambulansın köye gidememesi nedeniyle yaklaşık 1 kilometre iş makinesiyle taşınan hasta, daha sonra ambulansa aktarıldı.

Yaşlı adam, 5 saatlik mücadelenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Mustafa Özer, Kastamonu, 112, kar, Güncel, Haber

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