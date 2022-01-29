Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı
AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Ortaburun köyü Sık Mahallesi'nde ikamet eden ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Ayşe Şahin'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Yoğun kar nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Yaklaşık 7 saat süren mücadele sonucu Şahin, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.