Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ortaburun köyü Sık Mahallesi'nde ikamet eden ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Ayşe Şahin'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yoğun kar nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaklaşık 7 saat süren mücadele sonucu Şahin, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

AA / Özgür Alantor - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, AFAD, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title