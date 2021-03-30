KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
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KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Göynük Dağı Radar mevkisindeki baz istasyonuna görev için giden 2 kişinin bulunduğu aracın bölgede mahsur kaldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, İl Özel İdaresi birimleriyle irtibata geçti.

İnebolu ilçesi Kayaardı köyünde kar nedeniyle kapanan yolları açan İl Özel İdaresi greyder operatörü Adem Demir ve pikap şoförü Ceyhun Yolasığmazoğlu mahsur kalanları telefonla arayarak bölgeye ulaştı.

Araçta mahsur kalan 2 kişi, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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