Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan 17 hasta hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan 17 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu Küre, Devrekani, İnebolu ve Azdavay ilçelerine bağlı köy ve mahallelerden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi.

Kar nedeniyle son 5 gün içinde köylerinde mahsur kalan 17 hastaya AFAD ve UMKE'ye ait paletli araçlarla ulaşıldı.

Hastalar, evlerinden alınarak hastanelere götürüldü.